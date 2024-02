Bari, chi al posto di Marino? La piazza contro Cannavaro, c'è una nuova pista

Giorni concitati a Bari. La squadra della famiglia De Laurentiis ha esonerato l'allenatore Pasquale Marino - che era a sua volta subentrato a Michele Mignani. Per l'ex Udinese sono state letali le sconfitte con Reggiana e Palermo e una classifica che ristagna: i pugliesi sono 15esimi, una posizione ben diversa da quella della passata stagione che si era conclusa con la finale dei playoff persa in extremis con il Cagliari.



CANNAVARO - La scelta per il suo sostituto però non è semplice. La prima idea del ds Polito infatti aveva portato a Fabio Cannavaro. L'ex capitano della Nazionale era stato in passato accostato al Napoli, altra squadra di proprietà di De Laurentiis, che poi aveva optato per Mazzarri. Questa volta invece pareva quella buona con il Bari pronto a farlo ritornare in pompa magna nel calcio italiano dopo l'esperienza al Benevento. L'ostacolo principale per questo matrimonio viene però dalla stessa piazza pugliese. I tifosi avevano già contestato la gestione De Laurentiis nelle ultime settimane e ora si sono messi di traverso all'arrivo di Cannavaro alla guida di Menez e compagni. Sui social i commenti sono unanimi: l'ex Juve e Real Madrid è ritenuto un tecnico poco esperto, non la scelta giusta per raddrizzare una stagione che ora potrebbe precipitare. E non piace quel legame a doppia mandata che lega le due creature di De Laurentiis.



ALTRA PISTA - Anche per questo motivo, il Bari sta prendendo tempo e non ha ancora scelto il successore di Marino. Con Cannavaro in standby, nelle ultime ore sta prendendo piede la pista che porterebbe in Puglia un mister esperto e pronto alla battaglia: Giuseppe Iachini. I primi contatti sono partiti e il San Nicola apprezzerebbe la scelta.