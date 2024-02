Bari-Cannavaro, previsti nuovi contatti in giornata

Non è iniziato benissimo il 2024 del, che dopo la vittoria con la Ternana di fine dicembre è ancora a caccia dei tre punti nel nuovo anno: un pareggio e due sconfitte nelle ultime tre partite, solo due gol fatti e una classifica sempre più pericolosa.. Il rischio di farsi risucchiare giù è concreto, per questo la società sta pensando a una svolta con l'obiettivo di indirizzare la stagione su altri binari.- A pagare il momento difficile potrebbe essere, in 14 partite ha totalizzato 4 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte senza risalire la classifica. Così la società sta pensando a un cambio in panchina, e in questi giorni ci sono stati i. Il Bari ha sondato l'ex Campione del Mondo che ha dato apertura al dialogo, oggi ci sarà un nuovo contatto nel quale verrà presentata l'offerta formale.- Da sei anni il Bari è nelle mani di Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio, presidente del Napoli al quale qualche mese fa era stato accostato proprio il nome di Cannavaro per la panchina. Eperché nella partita contro l'Empoli Fabio era lì, al Maradona, insieme al fratello Paolo - fa parte del suo staff - qualche fila dietro De Laurentiis, ma in realtà tra i due non c'è stato nessun contatto. Il sogno di Cannavaro è quello di sedersi sulla panchina del Napoli, stavolta però De Laurentiis ha fatto un'altra scelta puntando su Mazzarri dopo la volata finale con Tudor.