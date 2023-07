Il Bari è pronto a fare spesa in casa Monza per rinforzare un attacco che ha perso Folorunsho e Antenucci e si appresta a salutare anche Cheddira. Come riporta Tuttosport, il prossimo colpo del club pugliese sarà Mattia Valoti, fantasista che può giocare anche in mezzo al campo, pronto a tornare in Serie B per ripetere le ottime stagioni con SPAL e appunto i brianzoli. In casa lombarda piace molto anche Davide Diaw, rilanciatosi l'anno scorso con la maglia del Modena proprio in cadetteria. I due non hanno partecipato all'ultima amichevole del Monza, segno che il loro futuro sarà da un'altra parte. Nel frattempo il club pugliese fra oggi e domani annuncerà l'arrivo dell'esperto Jeremy Menez, fresco d'addio alla Reggina e pronto a dare il suo contributo per puntare alla promozione.