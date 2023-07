Il Bari è scatenato. Dopo il ko nell'ultimo minuto della finale playoff di Serie B, la squadra di De Laurentiis lavora per partire ai blocchi di partenza del nuovo campionato con i favori del pronostico e si prepara a piazzare tre colpi. Come scrive La Gazzetta dello Sport, i pugliesi hanno ufficializzato l'arrivo di Marco Nasti del Milan, che era seguito anche dal Parma, e presto accelereranno anche per Mattia Valoti del Monza e Jeremy Menez, svincolato dopo l'avventura alla Reggina.