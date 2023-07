Ritorna di moda un obiettivo in casa Bari. La dirigenza pugliese ha messo il mirino su Mattia Valoti, centrocampista offensivo del Monza che, nel corso dell'ultima stagione, non ha avuto molto spazio all'interno della formazione brianzola. Sul giocatore ex SPAL e Verona c'è la concorrenza del Parma, pronta a rinforzare la propria mediana per tentare l'assalto alla Serie A.