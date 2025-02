Bari-Cremonese: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Partita: Bari-Cremonese

Data: sabato 15 febbraio 2025

Orario: 17.15

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

è una delle sfide più interessanti della 26esima giornata di Serie B, specialmente per quanto riguarda la zona playoff. Il Bari cerca il riscatto dopo la sconfitta contro la Juve Stabia, mentre i lombardi sono alla caccia di punti importanti per allungare in chiave playoff.

: Radunovic; Pucino, Vicari, Mantovani; Favasuli, Maiello, Maggiore, Pereiro, Dorval; Favilli, Bonfanti. All. Longo.: Fulignati; Bianchetti, Folino, Ravanelli; Collocolo, Pickel, Vandeputte, Valoti, Azzi; Vazquez, De Luca. All. Stroppa.- La sfida tra Bari e Cremonese sarà trasmessa in diretta televisiva da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.- Bari-Cremonese sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l'app di DAZN su dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.

- La telecronaca sarà affidata a Orazio Accomando.