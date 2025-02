Bari-Cremonese gratis su Dazn: come vederla

AFP via Getty Images

Sarà Bari-Cremonese di sabato 15 febbraio (ore 17:15) la partita della ventiseiesima giornata di Serie B che sarà trasmessa gratuitamente da Dazn.

COME VEDERLA - Bari-Cremonese è una sfida ad alta quota. I pugliesi sono settimi a 33 punti, mentre i grigiorossi quarti a quota 40. Devono vincere per tenere il passo sullo Spezia, terzo a +9, impegnato in casa del Modena. Per guardare il match bisognerà andare su dazn.com/home, cliccare su uno dei contenuti free disponibili in home page e poi registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.