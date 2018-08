Il presidente del Napoli, e propietario del Bari, Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Sky Sport della situazione legata al ripescaggio in Serie C del club pugliese.



Queste le sue dichiarazioni: "Non sappiamo ancora cosa sta accadendo nella Lega Dilettanti e in quella di C. Potrebbe esserci un ripescaggio anche se il presidente della D sta cercando di tenerci da lui, per questioni politiche. Noi gli chiediamo di lasciarci andare però, visto che puntiamo alla Serie A in tempi brevi. Possiamo fare un bel lavoro, che sarà comunque duro e lungo. Non volterò però mai le spalle al Napoli".