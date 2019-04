Il Bari è di nuovo tra i professionisti. Grazie alla vittoria di misura contro il Troina, la formazione pugliese ha conquistato la promozione in Serie C con due giornate d'anticipo. Decisivo il gol su rigore di Simeri per coronare una cavalcata quasi perfetta, fatta di 23 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte; una cavalcata iniziata la scorsa estate, dopo il fallimento della precedente società gestita da Giancaspro e l'acquisto da parte del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che ha affidato la gestione del club al figlio Luigi e ai più stretti collaboratori di Giuntoli per la costruzione della squadra.



Una squadra costruita in fretta e furia e in ritardo rispetto a molti competitors, un gruppo rivelatosi però da subito molto competitivo, grazie alla presenza in rosa di elementi di esperienza come Di Cesare, Bolzoni e Brienza o come il bomber italo-tedesco Floriano, autore sin qui di 12 gol. Con l'ascesa in Serie C, il nuovo Bari compie così il primo passo verso la risalita nel calcio che conta, riprendendo l'ambiziosa dichiarazione di intenti di De Laurentiis al momento del suo insediamento: "Questo Bari deve assolutamente arrivare in Serie A, al più presto possibile".