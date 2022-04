Festa promozione: il Bari torna in Serie B dopo 4 anni. I pugliesi, dopo la vittoria in trasferta a Latina, centrano il traguardo tanto agognato. Decisiva la vittoria con il gol di Antenucci, ma sarebbe bastato anche un punto nel Lazio. Oltre 2mila tifosi biancorossi hanno seguito i biancorossi e hanno dato inizio alla festa.



LA SICUREZZA - Galletti a quota 75 e a distanza di sicurezza dal Catanzaro, al momento secondo in classifica a quota 62 (e perdente 2-1 in casa con il Monterosi nel primo pomeriggio) e dal Monopoli (ora a quota 61). La squadra del presidente Luigi De Laurentiis torna dunque in Serie B, dopo aver fallito il match point per il salto di categoria nell'ultima partita casalinga contro la Fidelis Andria, che avrebbe permesso ai biancorossi - con i tre punti - la festa al San Nicola già la scorsa settimana.