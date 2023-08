Malcom Edjouma è ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore del Bari. Il centrocampista, a lungo nel radar del DS Ciro Polito, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Pro Tv, manifestando la sua soddisfazione per il trasferimento in Puglia: "Sì, rappresenta un grande passo avanti per me. Sono entusiasta di questa opportunità di dimostrare le mie qualità in un nuovo paese. Mi impegnerò per esibire lì ciò che ho mostrato qui, mantenendo concentrazione e determinazione. Auguro il meglio alla FCSB, spero che raggiungano la fase a gironi della Conference League e vincano il titolo", le sue parole riportate da digisport.ro.