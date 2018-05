Alan Empereur, difensore del Bari, parla in conferenza in vista della sfida con il Parma del prossimo turno: "La gara di Parma viene prima di tutto. Poi, pensiamo al resto. Troveremo un avversario difficile che aspira alla promozione diretta. Noi siamo pronti e carichi per affrontarli. Abbiamo un gruppo unito e sano che trae da questo la propria forza. Il mister è stato bravo nel gestirci e nel lanciare i giocatori al momento giusto. La mia gestione personale è un’esempio. Sono arrivato qui dopo un infortunio, lo staff mi ha saputo gestire ed ora mi sento benissimo e sono contento per quello che sto facendo. Siamo al rush finale e dobbiamo spingere senza risparmiare nessuno. Pensiamo a partita dopo partita per poi capire che strada prendere"