Il Bari vuole fare cassa e può riuscirci con la cessione di Walid Cheddira. Il bomber marocchino piace a Torino e Lazio, ma la cifra per prenderlo è alta. Come scrive Repubblica, la richiesta del club pugliese è di 10 milioni di euro. Per sostituirlo si valutano i nomi di Leonardo Pavoletti del Cagliari e di Simone Zaza, attualmente svincolato.