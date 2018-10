“I tifosi mi chiamano RF7 e fa piacere”. A dirlo è Roberto Floriano, talento del Bari, arrivato nello scorso weekend a 100 gol i carriera tra Serie C e dilettanti. L'attaccante ex Foggia si è raccontato ai microfoni di gianlucadimarzio.com: “Il primo gol di testa della mia carriera. La stessa che mi ha portato a maturare tardi calcisticamente: ho vissuto quattro anni di serie D quando ero molto giovane, ma quando ho capito il mio vero valore sono migliorato. Cosa è mancato per stare a livelli più alti? Magari non ero pronto dal punto di vista fisico e mentale. Poi nel calcio bastano poche scelte per compromettere una carriera. Bari? La trattativa è stata particolare: in realtà sembrava che dovessimo rinnovare e adeguare il contratto, poi sono cambiati i piani del Foggia. Mi sono sentito messo in secondo piano. Quando il Bari mi ha chiamato, per la prima volta ho tentennato, ma il mio procuratore mi ha fatto capire la grandezza della piazza. Così mi sono convinto. Qui c'è un progetto serio e ambizioso, del quale mi hanno fatto sentire parte. A me piace ridere e scherzare con tutti, prendere in giro tutti. Le cose bisogna viverle bene”.