Il Bari dovrà guardarsi bene attorno se non vorrà vedersi sfilare il centrocampista Mattia Valoti, duttile centrocampista offensivo che il ds Polito ha individuato come erede di Folorunsho. Secondo quanto riferito da Sky Sport, sul calciatore del Monza infatti non ci sono solo la Cremonese e il Parma, ma anche un altro club di Serie B pronto a inserirsi. Si tratta del Pisa che sta provando a bruciare la concorrenza per il classe '93.