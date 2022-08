Il Bari vuole costruire una squadra ambiziosa e di livello per una Serie B da protagonista. Per questo, dopo la promozione dalla Serie C i biancorossi stanno cercando un grande colpo in attacco: il primo nome è quello di Gytkier, che chiuso dall'arrivo di Caprari e quello probabile di Petagna potrebbe lasciare il Monza per tornare in B. Contatti già avviati.