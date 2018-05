Fabio Grosso, allenatore del Bari, parla a Sky Sport dopo la sconfitta col Parma: "Non abbiamo rimpianti dopo questa partita, abbiamo affrontato un avversario di grande livello. Nel primo tempo c’è stato equilibrio, mentre nella ripresa abbiamo perso le distanze per cinque-dieci minuti. I ducali sono passati in vantaggio, noi abbiamo provato a pareggiarla: sarebbe stato un pari meritato. A cosa possiamo aspirare? La scorsa settimana ho fatto i complimenti ai ragazzi, abbiamo fatto un ottimo percorso. E’ difficile riuscire a fare ciò che abbiamo fatto, ma non dobbiamo accontentarci. Domenica vogliamo vincere per provare a scalare posizioni, ai play-off potremo giocarci tutte le nostre carte. L’obiettivo è quello di salire in A, ma sappiamo di dover affrontare grandi squadre".