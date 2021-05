"In questo momento sto cercando il profilo giusto e sono motivatissimo, cercherò di trovare la figura migliore. Al momento ci sono tre candidati". Così Luigi De Laurentiis, patron del Bari ha parlato ai microfoni di RadioBari soffermandosi sul ruolo di direttore sportivo rimasto vacante dopo l'addio di Giancarlo Romairone. Il numero uno dei Galletti non si sbilancia sui nomi, ma pare che sia sempre più forte la candidatura di Marco Giannitti, appena promosso con il Perugia in Serie B, mentre sono in discesa le quotazioni di Roberto Goretti.