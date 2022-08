Il Bari è ormai convinto: Christian Gytkjaer è l'uomo che fa per al caso dei galletti. Il centravanti danese del Monza resta l’obiettivo numero uno dei pugliesi ma nonostante i ripetuti tentativi la corte dei biancorossi rischia di rivelarsi infruttuosa. I brianzoli, infatti, continuano a ribadire ciò che hanno detto anche a tutte le altre pretendenti che nel corso dell'estate hanno chiesto informazioni sull'ex Rosenborg: il giocatore non è in partenza.



Una volontà talmente ferma, quella del Monza, da indurre la dirigenza barese a vagliare profili alternativi. Uno di questi sarebbe, secondo la Gazzetta del Mezzogiorno, Tim Kleindienst, 26enne centravanti tedesco dell’Heidenheim, club militante in Zwei Bundesliga.