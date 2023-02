Ciro Polito, ds del Bari, ha parlato di Cheddira in conferenza stampa: "Walid è un giocatore che ha un contratto con noi e ha espresso una fortissima volontà di proseguire con il Bari, poi più avanti vedremo. In estate può succedere di tutto, lui ha giocato anche un Mondiale ed è normale che abbia l'ambizione di crescere e giocare in Serie A. Non penso a ciò che potrà accadere, quando arriveremo in fondo tireremo una linea".