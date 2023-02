Se Gigi Buffon è senza dubbio la stella più lucente del campionato di Serie B molti sono i giovani colleghi che aspirano a ripercorrerne anche solo parzialmente la scia.



Tra questi Elia Caprile, 21enne estremo difensore del Bari che un mese fa ha incrociato i guantoni proprio con il Campione del Mondo di Berlino 200. Il quale ha speso parole d'oro per il giovane pari ruolo: "Mi ha detto che mi segue, che gli piaccio come portiere - ha rivelato Caprile in un'intervista concessa a Radio Bari - Quando l'ho sentito mi è venuta la pelle d'oca. Neanche nei miei sogni immaginavo anche solo di poterlo incontrare dal vivo".