Il Bari continua a cercare un rinforzo per l’attacco vista la partenza all’ultimo giorno di mercato di Aurélien Scheidler, finito all’Andorra in Spagna, e le condizioni non perfette di Davide Diaw alle prese con il recupero dall’infortunio subito alla prima di campionato. Secondo quanto riportato da TeleBari, la dirigenza pugliese sta sondando i nomi di Stefano Okaka e Fabio Quagliarella.