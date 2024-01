Bari, in arrivo un attaccante dalla Serie A

Yayah Kallon è a un passo dal Bari. Secondo Il Corriere dello Sport il direttore sportivo pugliese Ciro Polito sta chiudendo per il giocatore dell’Hellas Verona sulla base di un prestito oneroso. In serata l’attaccante della Sierra Leone potrebbe essere già in Puglia e mettersi a disposizione di Marino.