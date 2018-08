Migjen Basha, ex capitano del Bari, torna a parlare del club pugliese a pianetaserieb.it: "Giancaspro ha detto bugie a tutti quanti fino all’ultimo; nonostante la penalizzazione ha continuato a ribadire che lui aveva pagato in tempo. Tutti sapevano che il Bari non aveva un grande budget però non capisco perché Giancaspro non ha chiesto aiuto. Qualche ragazzo giovane per poter fare cassa c’era ma lui non ha fatto nulla di tutto questo e poi è arrivato il fallimento. Fino a quell’ora era rimasto in silenzio, e questo doveva far capire a tutti noi, sia giocatori che tifosi, che le cose stavano messe male. e mi posso riferire al Bari posso dire tranquillamente che è colpa di Giancaspro. Non so come abbia fatto a diventare presidente, però non aveva nulla a che fare con il calcio, non capiva nulla e in due anni si è presentato 2-3 volte negli spogliatoi e alla fine parlava di tutto tranne che di pallone. Ha fatto un grande danno alla città di Bari"