L'uomo copertina del brillante avvio di campionato del Bari è senza dubbio Walid Cheddira.



L'attuale capocannoniere di Serie B sta trascinando con le sue reti e i suoi assist i Galletti verso le zone nobili della classifica, tanto da meritarsi di recente anche la prima chiamata nella nazionale maggiore del Marocco.



Ma le sue prestazioni non stanno passando inosservate neppure in Serie A. A mettere gli occhi sul 24enne nato a Loreto ci sarebbe la Sampdoria, disposta, secondo quanto scrive TuttoPuglia.com, a portarlo in blucerchiato già a gennaio. Difficile, tuttavia, che il Bari possa accettare di privarsi del ragazzo a stagione in corso, specialmente se il rendimento suo e della squadra dovesse continuare a rivelarsi estremamente positivo come è stato finora.