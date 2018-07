Claudio Lotito, presidente della Lazio, parla a Tuttobari.com commentando così il suo interessamento per il Bari: "La manifestazione d'interesse è un fatto formale più che sostanziale. Abbiamo comunicato verbalmente la nostra intenzione di intervenire. Questa può essere esercitata direttamente o indirettamente. La norma dà al sindaco la possibilità di decidere come meglio crede. Se il sindaco ci darà l’ok, domani procederemo con la costituzione della società. Noi abbiamo già pronta la documentazione necessaria per dimostrare il nostro piano di sviluppo, anche sul piano delle risorse. Come nasce l'interesse per il Bari? Ho ricevuto l'invito da parte di alcune persone, che mi hanno chiesto di risolvere questa situazione. Lo farei per il bene della collettività, mi piacciono le sfide ma ho sempre detto che se non mi desiderano, è inutile intraprendere questa avventura. Se c’è il clima giusto, si può ripartire. A Bari c’è passione e trasporto per questa squadra. Dovremo cercare di riportarla nelle categorie che più le competono. Mio nonno, ovvero il padre di mio padre, è di Corato: ho un legame particolare con questo territorio...".