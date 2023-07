Marco Nasti, arrivato al Bari in prestito dal Milan, risponde alle curiosità dei tifosi biancorossi sui canali social del club pugliese: "Il mio giocatore preferito Benzema, ma per come attacco l’area mi ispiro a Icardi. Tra i miei compagni quelli con cui ho legato di più sono Vicari e Benali, ma tutta la squadra mi ha fatto sentire a casa sin da subito".



MENEZ - "Un onore giocare con lui. Proverò a rubargli qualche trucchetto in allenamento. Prima era mio compagno di stanza, poi mi ha lasciato solo".



NUMERO DI MAGLIA - "Se ci sarà la possibilità prenderò la 9. Io contro il Bari ci ho giocato l’anno scorso, si vedeva che era allenata bene".



OBIETTIVO - "L’obiettivo è fare meglio dell’anno scorso. Quest'anno mi aspetto un grandissimo campionato, abbiamo le qualità per farlo e per fare meglio dell’anno scorso".