Il Bari si muove sul mercato e mette nel mirino i prossimi obiettivi di mercato. Tra i nomi studiati dai pugliesi c'è quello di Assan Ceesay, attaccante ex Lecce ora in forza al Damac in Arabia Saudita. L'ostacolo però rimane quello dell'importante ingaggio del giocatore che attualmente guadagna 2 milioni di euro.