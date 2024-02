Bari, non si placa la polemica con De Laurentiis: 'Secondi a nessuno'

Non si placa la polemica tra i tifosi del Bari e la famiglia De Laurentiis, proprietaria del club pugliese. Dopo le dichiarazioni dello scorso mercoledì del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che aveva parlato del Bari come della 'seconda squadra dei partenopei', portando ad una contestazione pesante della tifoseria barese, che aveva tappezzato Bari di striscioni contro la famiglia De Laurentiis, oggi lo stesso tifo del capoluogo pugliese ha proseguito con la sua protesta, raggiungendo Roma, città sede della Filmauro.



Nella serata di ieri uno striscione di undici metri è stato esposto sul colle del Gianicolo, con un messaggio chiaro: "Baresi secondi a nessuno". Come riportato da La Repubblica, il messaggio sarebbe rivolto a Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio, che proprio negli scorsi giorni si era discostato dalle parole del padre, che in seguito aveva spiegato come le sue parole fossero state fraintese.