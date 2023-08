Il Bari, di scena questa sera allo stadio San Nicola per la prima giornata del campionato di Serie B contro il Palermo, sta sondando alcune alternative per la trequarti, vista la difficoltà nell'arrivare a Mattia Valoti del Monza (sul quale si registra sempre il forte pressing del Pisa). Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza pugliese ha effettuato un sondaggio per Mattia Aramu, ex Venezia e in uscita dal Genoa