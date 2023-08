Il classe ‘95 ;Mattia Aramu nelle ultime ore, come riportato da Pianetabari.com, avrebbe aperto al trasferimento in Puglia esprimendo la propria volontà di unirsi ai biancorossi. La trattativa con il Genoa dunque prosegue con l’accordo per l’ingaggio che al momento rappresenta il nodo da sciogliere per procedere. Nella giornata di oggi potrebbe esserci un colloquio per trovare la quadra e avvicinare l’ex del Venezia ai biancorossi, con cui potrebbe inseguire la terza promozione in A in tre anni.