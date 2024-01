Bari, occhi in casa Frosinone: si fiuta il super colpo

Il Bari cede per rinforzarsi. Due esterni pugliesi non rientrano più nei piani del tecnico Marino e sono Mattia Aramu e Gabriele Morachioli, Il ds Ciro Polito conta di piazzare i due giocatori per creare spazio a un nuovo colpo: piace infatti Jaime Baez del Frosinone. Lo riporta Sky Sport. Il giocatore è in questo momento infortunato e non gioca da fine dicembre dopo aver messo assieme 10 presenze con un assist e un gol in questa Serie A.