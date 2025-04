Bari-Palermo: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Bari - Palermo in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Il San Nicola è pronto: si giocaLa 33esima giornata di Serie B mette a confronto due delle principali piazze del campionato cadetto e mette in palio punti importanti per la corsa playoff. La nona della classe ospita la settima in una delle gare di cartello della stagione.Il Bari arriva da cinque partite senza vittoria (4 pareggi, 1 sconfitta) e prova a interrompere la striscia. Il Palermo, invece, nell'ultimo turno ha battuto il Sassuolo capolista con un clamoroso 5-3.Tutte le informazioni su Bari-Palermo:

: Bari-Palermo: venerdì 11 aprile 2025: 20.30: DAZN: DAZN: Radunovic, Pucino, Vicari, Obaretin, Favasuli, Maggiore, Benali, Maita, Dorval, Pereiro, Lasagna.. Longo.: Audero, Baniya, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Gomes, Blin, Lund; Verre Brunori; Pohjanpalo.. Dionisi.- La sfida tra Bari e Palermo sarà visibile su DAZN in diretta tv scaricando l'app su una smart tv compatibile oppure utilizzando console di gioco (PlayStation e Xbox) o dispositivi come Amazon Fire Stick TV e Google Chromecast.

- Bari-Palermo sarà disponibile anche in diretta streaming sempre su DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili o collegandosi al sito della piattaforma su pc.