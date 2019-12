Intervistato da Tuttobari.com l’agente Giacomo Branchini ha parlato delle voci che vorrebbero il trequartista Luca Tremolada, classe ‘91 del Brescia, nel mirino della società pugliese: "Non sono stato contattato da nessuno, non credo sia possibile. In questo momento stiamo parlando con il Brescia per capire il da farsi. Prima di prendere qualche iniziativa vogliamo essere d'accordo con loro. Questa è la verità, è tutto ancora in standby. Purtroppo la categoria del Bari è un problema. Al massimo potrebbe andare in una squadra di Serie B che punta a vincere il campionato ma non scenderebbe ulteriormente".