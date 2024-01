Bari, passi avanti per Puscas dal Genoa: la situazione

Secondo quanto riportato da Telebari, il Bari prova a stringere i tempo per l'attaccante del Genoa George Puscas, il preferito di Polito in attacco. Nella giornata di oggi ci sono stati ulteriori contati con il Genoa e con il procuratore del calciatore. Le parti sono a lavoro, non è escluso che la svolta positiva possa arrivare nella giornata di domani. Sull'attaccante c'è anche lo Spezia, ma il Bari sta cercando di trovare la giusta intesa per chiudere l'affare.