Bari, Polito in bilico: De Laurentiis pensa ad Angelozzi

Dopo essere riusciti a evitare la retrocessione in Serie C nel play out contro la Ternana, il presidente Luigi De Laurentiis si è preso qualche giorno per schiarirsi le idee in vista della prossima stagione. La prima decisione riguarderà la scelta del tecnico: infatti, non ci sarà più Federico Giampaolo in panchina.Come riporta Il Quotidiano di Puglia,, ma il rapporto con De Laurentiis è molto stretto e lascia aperti scenari inaspettati anche in virtù di un contratto importante per la categoria in scadenza nel 2025 e che si somma a quello di Beppe Iachini. La stagione disastrosa, tuttavia, può incidere molto nella scelta finale.

, che piace particolarmente alla proprietà, anche non ci sono ancora stati contatti né col suo entourage né con il Frosinone, appena retrocesso in Serie B. Gli altri profili che interessano sono quelli di, in uscita dal SudTirol e accostato a diversi club di Serie B, eche arriverebbe dal Napoli.