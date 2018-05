Ricorso respinto per il Bari: dopo la condanna in primo grado, la corte federale d'appello ha confermato il ritardo da parte del club biancorosso nel pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi al bimestre gennaio-febbraio 2018, motivo per il quale sono state confermate la penalizzazione di due punti in classifica e di conseguenza la sfida di playoff contro il Cittadella in Veneto, allo stadio Tombolato. Anche per il presidente del club, Cosmo Giancaspro, vengono confermati i tre mesi di inibizione per aver depositato una "dichiarazione non veritiera" sull'effettivo versamento degli emolumenti. Cittadella-Bari è prevista domenica 3 giugno alle 18.30. Venezia-Perugia è alle 21. Le vincenti affronteranno in semifinale il Frosinone e il Palermo, il 6 e il 10 giugno. Finali il 13 e il 16.