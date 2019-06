Paulo Vitor Barreto, attaccante ex Treviso e Bari, è pronto a ripartire dalla Puglia. Come riporta Sky Sport, l'attaccante brasiliano, classe'85, è a un passo dal Monopoli: dialoghi aperti, pronte le visite mediche. Se tutto andrà per il meglio, verrà aggregato alla squadra in fase di preparazione. Ex Udinese e Torino, non gioca dal 2015, quando vestiva la maglia del Venezia in Serie D.