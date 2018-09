Franco Brienza, che il 19 marzo 2019 compirà 40 anni, torna al Bari. Queste le sue parole a Radio Selene: "Ora vogliamo ripartire dopo il caos che è successo, quello che è successo in estate è stato traumatico perché nessuno se l'aspettava. Ripartiamo dalla polvere per tornare in Paradiso. Con che spirito arrivo? Quello di sempre. Bari non merita questa categoria, ma sappiamo come siamo arrivati a questo punto. Voglio dare tutto me stesso come ho fatto negli scorsi anni. Siamo stati spiazzati anche noi".



SUI TIFOSI - "Mi hanno sempre scritto e sostenuto anche quando ero in vacanza. Questo ha inciso nella mia scelta, sono stati importanti perché giocherò in un campionato che non conosco e nel quale non ho mai giocato. Ora con una proprietà nuova e credibile come quella di De Laurentiis, si potrà fare il salto definitivo".