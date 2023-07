Frenata per il Bari nella trattativa per acquistare dal Gremio il cartellino di Brenno, il portiere designato per prendere il post fra i pali biancorossi di Elia Caprile. Stando a quanto riportato dal Quotidiano di Puglia, infatti, il club di Porto Alegre ha alzato la propria richiesta per il prestito oneroso del calciatore, portando così la società di Luigi De Laurentiis a prendersi qualche ora di riflessione sul tema. Intanto, dalle colonne del medesimo quotidiano, emerge il nome di Samuele Perisan, attuale dodicesimo uomo ad Empoli (dove il titolare sarà proprio l’ex dei Galletti Caprile), come possibile obiettivo di mercato del direttore sportivo Ciro Polito.