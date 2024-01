Bari, si presenta Kallon: 'Potevo arrivare in estate, qui posso rilanciarmi'

Yayah Kallon, nuovo attaccante del Bari, si è presentato in conferenza stampa:



“In estate c'erano stati dei contatti, avevo dato la mia disponibilità, ma nel calcio le decisioni si prendono in due. Con il mio procuratore avevamo deciso di venire qua, di fare questa scommessa per motivarci di più, senza opzioni perché non vogliamo avere niente di sicuro. Ringrazio il club per l’opportunità che mi ha dato e cercherò di sfruttarla al meglio perché voglio arrivare più in alto possibile meritando di restare su questi livelli”.



PRIMA ESPERIENZA - ​“L'impatto con il San Nicola è stato positivo, ho visto delle partite prima di venire qua, sia quelle contro il Genoa dell'anno scorso che quella contro la Sampdoria. Questa città potrebbe aiutare a rilanciarmi, cercheremo di arrivare insieme il più in alto possibile in classifica. I compagni mi hanno accolto molto bene, non me lo aspettavo e mi sono integrato subito bene”.



CARATTERISTICHE - “Segnare mi piace, ma da quando ero in Primavera ho sempre cercato di aiutare i compagni con gli assist. Non avete visto ancora bene gli uno contro uno, i dribbling e gli scatti perché non giocavo da tanto tempo, ma spero di farveli vedere presto. Mi piace prendere palla, puntare l’uomo e andare in profondità”.