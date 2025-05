Bari, spunta un nuovo interesse per il club: c'è un fondo di investimenti americano, De Laurentiis in attesa

AFP via Getty Images

, come ricorda Calcio&Finanza. Una condizione che riguarda la famiglia De Laurentiis che controlla il Napoli in Serie A e il Bari in Serie B.La Gazzetta del Mezzogiorno offre uno spunto interessante al riguardo degli interessi che arrivano nei confronti della società pugliese in particolare. La situazione è sempre la medesima nel capoluogo della regione Puglia: si rincorrono voci, rumors, ma ancora non c’è un’offerta concreta per rilevare le quote del Bari dalla famiglia De Laurentiis.

L’ultima novità in materia arriva direttamente dai colleghi di Borderline24.com:, fondatore e amministratore delegato di York Capital Management, ovvero un fondo di investimenti di New York, co-proprietario dei Milwaukee Bucks (NBA).Allo stato attuale dei fatti,. Si attende, ma nel mentre la società pugliese sta già cominciando a compiere le dovute valutazioni del caso in vista della programmazione della prossima annata.