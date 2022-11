Bari-Südtirol senza Andrea Masiello. Il difensore, ex di turno, sempre titolare finora, non è stato convocato per la gara del San Nicola per motivi di ordine pubblico ( QUI il motivo). La scelta era stata già presa da tempo, fin dal giorno della firma del difensore con il club dell'Alto Adige, col quale il classe '86 aveva firmato - da svincolato - il giorno dopo la chiusura del mercato estivo.con il resto della squadra. E ora, la scelta, è stata confermata.- Dopo due pareggi di fila la squadra di Bisoli è a caccia di una vittoria che potrebbe far volare il Südtirol in piena zona playoff: al momento Tait e compagni sono al sesto posto con 19 punti ma insieme ad altre tre squadre; il Bari, due pareggi e due ko nelle ultime quattro gare, è quinto a -2 dal secondo posto occupato dalla Reggina.