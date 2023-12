Lo scorso 20 novembre è tornato ad allenarsi pienamente in gruppo ed oggi, 112 giorni dopo l'infortunio alla prima di campionato, l'attaccante del Bari Jeremy Menez è stato convocato per la gara di domani con il SudTirol, valida per il campionato di Serie B. Rientro lampo per l'ex Milan e Roma, a 36 anni.