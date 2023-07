Dopo la grande stagione disputata - che ha visto il Bari mancare per un soffio l’approdo in Serie A - è arrivato il momento di pensare alla prossima annata nel campionato cadetto. Nonostante la ghiotta occasione fallita, gli uomini di Mignani sono pronti a riprovarci, ma per farlo dovranno rinforzare la propria rosa attraverso il calciomercato. Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, il club pugliese si sta muovendo per due obiettivi, ovvero Davide Diaw e Mattia Valoti del Monza.