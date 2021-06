Con questa nota il Bari ha annunciato la separazione dall'ex tecnico che ora sarà libero di accasarsi altrove, probabilmente al Pescara: "SSC Bari comunica di aver raggiunto l'accordo con mister Gaetano Auteri per la risoluzione consensuale del contratto in essere con il Club biancorosso, formalizzata nella giornata odierna, interrompendo così il rapporto di lavoro. A mister Auteri vanno i ringraziamenti per la professionalità e l’impegno dimostrati alla guida dei biancorossi, unitamente agli auguri per un futuro denso di soddisfazioni, sportive e non".