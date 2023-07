Dopo il messaggio di addio a mezzo social, arriva anche il comunicato della società: Mirco Antenucci, dopo quattro stagioni, lascia il Bari.



Ecco la nota: "Dopo 4 stagioni, 141 gare e 63 esultanze, che ne fanno il secondo miglior marcatore di sempre nella storia biancorossa, Mirco Antenucci, il Lupo di Roccavivara, saluta. Quattro stagioni intense, sempre scandite da forti emozioni. Abbiamo gioito, abbiamo pianto, sofferto e combattuto; ogni passo fatto insieme è stata crescita, è stato insegnamento. Grazie per l'esempio, per la dedizione, per l'impegno e per le indelebili pagine di storia biancorossa scritte assieme. Grazie di Cuore Mirco, un grosso in bocca al lupo!"