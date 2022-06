Prosegue l'avventura di Michele Mignani sulla panchina del Bari, ma adesso per l'allenatore e il suo staff arriva anche il rinnovo del contratto: con il club, lo staff tecnico, ha sottoscritto un accordo biennale.



Ecco il comunicato:



"SSC Bari comunica di aver rinnovato il contratto dell’allenatore Michele Mignani e del suo staff fino al giugno 2024.



Mister Mignani, a Bari dallo scorso giugno, nella scorsa stagione ha guidato i biancorossi alla conquista della promozione diretta in Serie B, raggiungendo il traguardo con ben tre giornate di anticipo e chiudendo il campionato con 8 punti di vantaggio sul secondo posto.



Insieme al tecnico genovese, lo staff tecnico biancorosso sarà dunque composto da Simone Vergassola (allenatore in seconda), Giorgio D’Urbano (preparatore atletico), Davide Campofranco (collaboratore tecnico), Roberto Maurantonio (allenatore dei portieri), Francesco Saverio Cosentino (recupero infortunati) ed Emanuele Insalata (match analyst)"