Ora è ufficiale. Malcom Edjouma è un nuovo giocatore del Bari.



IL COMUNICATO - "SSC Bari comunica di aver acquisito dalla Fotbal Club Steaua București, con la formula del prestito con opzione di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Malcom Sylas Edjouma Laouari (08.10.96, Tolosa, FRA). Essendo stato rilasciato il transfer della Federazione rumena, il centrocampista francese sarà da subito a disposizione di mister Mignani; vestirà la maglia numero '24'.



Nato in Francia da padre camerunese e madre marocchina, muove i primi passi nelle giovanili di Paris Saint-Germain e Tolosa. Nel 2018 viene tesserato dal Lorient in seconda divisione francese, venendo poi girato in a Red Star, Chambly e successivamente Viitorul Costanza, in massima serie rumena. Nel 2020 viene acquistato dal Roeselare, ma il fallimento della società belga lo svincola, firmando poi con i rumeni del Botoșani (22 presenze e 4 gol), dove rimane fino al febbraio del '22 quando si trasferisce al FCSB in SuperLiga rumena con cui gioca 61 partite segnando 14 reti e fornendo 4 assist.



Bienvenue Malcolm!"