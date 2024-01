Bari, UFFICIALE l'arrivo di Puscas dal Genoa

George Puscas è ufficialmente un giocatore del Bari. L'attaccante rumeno del Genoa, già transitato dalla formazione pugliese nella stagione 2015-16, ha trovato (nel corso degli scorsi giorni) l'accordo con i biancorossi per il suo ritorno in Puglia.



IL PRECEDENTE - Nella sua unica annata al Bari, il classe '96 transilvano mise a segno 5 reti in 18 apparizioni. Quattro sono invece le reti realizzate con il club ligure in un anno e mezzo tra Serie B e Serie A.



IL COMUNICATO - "SSC Bari comunica di aver acquisito dal Genoa Cricket and Football Club, con la formula del prestito, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore George Alexandru Pușcaș (08.04.96, Marghita, Romania). L'attaccante rumeno sarà da subito a disposizione di mister Marino; vestirà la maglia numero '47".